Sağlık Bakanı son durumu açıkladı: Çıkan sonuçlar negatif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 61 kişinin karantinada olduğu Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sonuçların tamamının yarın çıkacağını belirterek "şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beraberindeki heyet ile birlikte, koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bir eksikliğin olup olmadığını ve bu süreçte misafirimiz olduklarını, onları hasta olarak görmediğimizi ama misafirperverliğimizi de yerine getirmemiz gerektiğini, taleplerinin her neyse bu süreçte yerine getirileceğini özellikle ifade ettim. Hem internet ortamları, hem her odada birer televizyonun varlığı, hem yemek konusunda alternatif talebe göre yerine getirme noktasındaki yaklaşımımızı, hem bir gün önceden hangi gazeteleri istiyorlarsa günlerini rahat geçirmek anlamında bu ve benzeri birçok talebin rahatlıkla yerine getirilebileceğini, karantinada bulunan 15 yaş altı 5 tane çocuğumuzun da her ne özel talep, ne gibi alışkanlıkları varsa beslenme dahil olmak üzere, bunu yerine getirmek üzere bir gayret içinde olduğumuzu ifade ettim. Son derece memnun olduklarını, saat başı kendilerine talepler noktasında ve takip etme anlamında hizmet edildiğini özellikle bütün arkadaşlar teşekkürlerini ifade ettiler" diye konuştu.

'ÇIKAN SONUÇLAR NEGATİF'

Koca, karantinada bulunan ekibe numuneler alınarak tetkiklerin yapıldığınI belirterek, "Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar hepsi çıkmış olacak. Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklamış olacağız. Şu anda pozitif olan yok, çıkanlar negatif, sadece hastalar değil, hem sağlık personeli hem de mürettebat ve iki muhabir arkadaş dahil olmak üzere alınan toplam 61 numunenin sonuçları yarın çıkmış olacak. Sonucu çıkmış olanlar negatif" dedi.