RUSYA'DAN SÜRPRİZ YENİ TAHIL KARARI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımın durdurulduğu belirtildi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı.

RUSYA'DAN "FAKİR ÜLKELERE GİTMİYOR" TEPKİSİ GELDİ

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi.

SALDIRILAR NEDENİYLE ÇEKİLMİŞLER

Rusya, anlaşmadan vazgeçmesinin sebebi olarak son zamanlarda Karadeniz'de bulunan Rus filosuna yapılan saldırıları gösterdi.