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Giriş Tarihi : 04-05-2020 11:13   Güncelleme : 04-05-2020 11:28

RUSYA'da VAKA SAYISI HIZLI

Rusya

RUSYA'da VAKA SAYISI HIZLI

        Rusyada son 24 saatte koronavirüs testlerinde 10633 yeni vaka tesbit edildi. Toplam  vaka sayısının 145 bin 268 olduğu  Rusyada son 24 saatte  79 can kaybı ile toplam can kaybı da 1356'ya çıktı.

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