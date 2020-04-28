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Giriş Tarihi : 28-04-2020 11:44

RUSYA'da SALGINDA SON DURUM

Rusya da son durum

RUSYA'da SALGINDA SON DURUM

Son 24 saat sonunda  Rusya'da vaka sayısının  93 bin  441  olduğu açıklandı.  Böylece vaka sayısı 93 bin 658 olurken, 72 can kaybıyla toplam can kaybı da 867'ye çıktı.

ETİKETLER: korona virüs covid-19
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