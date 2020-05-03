SAĞLIK
Giriş Tarihi : 03-05-2020 11:15   Güncelleme : 03-05-2020 11:28

Rusya'da Korkunç Koronavirüs Artışı

Rusya

Rusya'da Korkunç Koronavirüs Artışı

   Rusya'da toplam vaka sayısı 134 bin 687 kişiyi buldu.

   Son 24 saatte koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 10 bin 633 kişi.

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