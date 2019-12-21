DÜNYA
Giriş Tarihi : 21-12-2019 11:10

Rusya ve Ukrayna transit doğal gaz sözleşmesi protokolü imzaladı

Rusya ile Ukrayna transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılması ve karşılıklı taleplerin çözümü için protokol imzaladı.

Rusya ve Ukrayna transit doğal gaz sözleşmesi protokolü imzaladı

Belarus'un başkenti Minsk’te Rus enerji şirketi Gazprom ve Ukrayna doğal gaz şirketi Naftogaz’ın yetkilileri arasında basına kapalı olarak toplantı yapıldı.

Toplantının ardından Gazprom’dan Rus basınına yapılan açıklamada, "Rus ve Ukraynalı taraflar Ukrayna toprakları üzerinden doğal gaz geçişinin devamı ve karşılıklı taleplerin çözümü konusunda bir anlaşma protokolü imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz iletilmesine yönelik transit sözleşmenin süresinin 1 yıl uzatılması için Naftogaz'a resmi teklif göndermişti. Gazprom, sözleşmenin uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanması için Kiev yönetiminin Gazprom'a yönelik hukuki taleplerinden vazgeçmesi şartını koşuyordu.

Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko da söz konusu teklifi yanıtladıklarını belirterek, "Gazprom'un, Naftogaz'a yaklaşık 3 milyar dolar borcu var. Eğer bu borcu doğal gaz temin ederek ödemek isterse bunu değerlendirmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi yıl sonu itibarıyla sona eriyor.

Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsüne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, şirketin Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapmasını kararlaştırmıştı. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

ETİKETLER: doğal gaz rusya ukrayna transit doğal gaz
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