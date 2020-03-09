Rusya döviz alımlarını 30 gün süre ile durdurdu

Petrol üretimini kısmayı kabul etmeyen Rusya Merkez Bankası bugün piyasalarda yaşanan sert hareketler sonrasında düzenli döviz alımlarını 30 gün sureyle durdurduğunu bildirdi.

Banka yaptığı açıklamada, 30 gün boyunca yurt içi piyasadan döviz alımı yapmayacağını belirtti.

Karar, rublenin bu sabah ABD Doları karşısında Mart 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesinin ardından geldi.

Açıklamada, döviz alımlarına ilişkin kararın piyasanın durumuna göre gözden geçirileceği de vurguladı.

Rusya MB arıca, piyasa istikrarının korunması için gerektiğinde ek araçların uygulamaya konabileceğini de belirtti.