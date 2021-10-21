RTÜK'ten SPOR KARŞILAŞMALARINDA AÇIK YAYIN VE ŞİFRESİZ YAYIN İÇİN YENİ KARARLARI HAZIR

RTÜK'TEN SPOR KARŞILAŞMALARI İÇİN YENİ KARARLARI HAZIR

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Üst Kurul, yürürlükte olan yeni listeyi internet adresinden yayımladı.

22 maddelik listede yer alan önemli olaylar şu şekilde belirlendi: