SPOR
Giriş Tarihi : 21-10-2021 12:13

RTÜK'ten SPOR KARŞILAŞMALARINDA AÇIK YAYIN VE ŞİFRESİZ YAYIN İÇİN YENİ KARARLARI HAZIR

RTÜK'TEN SPOR KARŞILAŞMALARI İÇİN YENİ KARARLARI HAZIR

RTÜK'ten SPOR KARŞILAŞMALARINDA AÇIK YAYIN VE ŞİFRESİZ YAYIN İÇİN YENİ KARARLARI HAZIR

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Üst Kurul, yürürlükte olan yeni listeyi internet adresinden yayımladı.

22 maddelik listede yer alan önemli olaylar şu şekilde belirlendi:

  • Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları
  • FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
  • FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları
  • Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları
  • Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları
  • UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları
  • UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması
  • Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
  • Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları
  • Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros,
  • Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)
  • Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları
  • Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)
  • Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
  • Akdeniz Oyunları
  • İstanbul Maratonu
  • Gazi Koşusu
  • İslam Dayanışma Oyunlar
  • Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  • Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus)
  • Yunus Emre Şenlikleri
  • Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri
  • Nevruz Etkinlikleri
  • Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları

 

 

 

 

ETİKETLER: RTÜK spor şifresiz açık yayın
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