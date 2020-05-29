KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 29-05-2020 19:47

RTÜK'ten sahte Ürün Satma Kanallarına Cezalar Yağdı

RTÜK

RTÜK'ten sahte Ürün Satma Kanallarına Cezalar Yağdı

 

       RTÜK, sahte sağlık ürünü pazarlayarak vatandaşları kandıran televzyonlara ceza yağdırdı.

         RTÜK, 6112 sayılı Kanunun ilgili maddelerini ihlal eden SHOPPİNG CHANNEL, KANAL ÇAY, 1 AN TV,  BER TV, SÜPER TV,  ALASKA TV,  ARAFAT TV, KANAL TEK ve BAYRAM FM kanallarına üst sınırdan idari para cezası ile yayın durdurma cezası uyguladı.

        Yıl içinde aynı ihlali sürekli tekrarlayan YASİN TV’nin yayın lisansı iptal edildi.

        İzleme uzmanlarının raporlarını görüşen RTÜK, neredeyse her derde deva olarak sunulan Limon, Maydanoz, Sarımsak Kürü, obezite sorununu çözdüğü belirtilen Mahmut Efendi Enginar Macunu, bel ve boyun ağrılarının ilacı olarak satılan Mucize Ağrı Kremi, prostat ve cinsel sorunlar gibi bir çok rahatsızlığa iyi geldiği iddia edilen Şeyh-i Şifa isimli ürünleri pazarlayan televizyonlara yaptırım uygulamayı uygun buldu.

       RTÜK ayrıca “halkın dini inançlarını sömürdüğü” değerlendirmesi yaptığı “Mücahid Han ve Diğerleri” isimli program nedeniyle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (r) bendi ihlal edildiğinden SÜPER TV’ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi. 

 

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