RENAULT yetkili servisine RENAULT yetkili servisine OTO ELEMANI Giriş Tarihi : 18-05-2023 10:03 Güncelleme : 17-05-2023 10:03 6 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER OTONOMİ'DEKİ galeriye Oto Yıkama elemanı RENAULT yetkili servisine Kaporta Ustası alınacaktır. 0532.760 49 28 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı