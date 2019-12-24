TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi : 24-12-2019 17:01

Reeder yeni akıllı cep telefonu 'P13 Blue'yu piyasaya sundu

Türkiye'nin cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'in Samsun'daki fabrikasında üretilen yeni akıllı telefonu "P13 Blue" piyasaya sürüldü.

Reeder yeni akıllı cep telefonu 'P13 Blue'yu piyasaya sundu

Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucu özellikli akıllı cep telefonu P13 Blue, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayının ardından tüketiciyle buluşmaya hazır.

Samsun'da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği Reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı üreten Reeder, son modeli "P13 Blue"nun da dağıtımına başladı.

Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasaya yeni sundukları telefonun satışlarının kısa sürede memnun edici bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Çok kısa bir süre önce yaklaşık 20 bin ürünü piyasaya sürdüklerini belirten Saral, "Satışları çok iyi gidiyor. İddialı bir ürün olarak konumlandırıldı. Getirdiğimiz fiyat segmentinde taşıdığı özellikleri sunan Türkiye'deki ilk telefon olarak geldi." diye konuştu.

Telefonun yüz tanıma özelliği var

Saral, telefonun tam bir fiyat performans ürünü olduğunun altını çizerek şunları dile getirdi:

"Turkcell mağazalarında şu an da telefon 799 liraya satılıyor. Bu özelliklerde 1 GB RAM olan telefonlar varken biz 3 GB RAM sunuyoruz. 6.1 inçlik büyük bir ekranı var. Android 9 sürümüyle geliyor. Yüz tanıma özelliği var. Yüz tanıma özelliği olan ve bu fiyat bandında sunabilen başka bir ürün piyasada yok. Burada yerli bir üretici olmamıza Turkcell ve diğer büyük firmaların verdiği destek önemli."

P13 Blue'da en önemli unsurun tasarımı olduğunu vurgulayan Saral, "Pil performansı da 4080 mAh ile kullanıma göre iki gün sürüyor. Güçlü bir işlemcisi var. 2,0 GHz Quad Core. Yüz tanımayla şifreleme gibi özellikleri var. Aynı zamanda parmak izi özelliği de var. Kamera yönünden çok üst seviye bir telefon değil ama fiyat performans açısından bulunduğu segmentte 2 kamerasıyla bokeh efekti ile çekim yapmak isteyenler belli zoomları yapmak isteyenlere o özelliği sunuyor." diye konuştu.

Reeder'ın hedef kitlesinin gençler olduğunu ifade eden Saral, çocukları ve gençleri çok önemsediklerini, Reeder olarak onlara hem iletişimsel hem de yanlarında taşıdıklarında onları destekleyen ve güçlü hissettiren bir marka olarak konumlanabilmeyi istediklerini aktardı.

Telefonun yeni modellerinin de geleceğini söyleyen Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Saral, şunları kaydetti:

"Yeni modeller de ürünümüzün peşi sıra gelecek. Yüksek özellikli ama herkesin satın alabileceği fiyatta yüksek performanslı ürünleri dünyayla eş zamanlı olarak getirmek hedefimiz. Teknoloji hızla gelişiyor ve yeni teknolojiler yenisi geldikçe ucuzluyor. O yeni teknolojinin buraya ne kadar erken geldiği önemli. Biz bu hızlı gelişimin Türkiye'ye hızlı yansımasını sağlamakta öncü olmaya çalışan yerli üretim yapan bir firmayız."

Saral, P13 Blue'nun özelliklerini "Android 9.0 işletim sistemi, Ekran Gövde Oranı: yüzde 85, 6.08 inç, 1280 x 600 IPS ekran, 3 GB RAM, 16 GB dahili hafıza (128 GB arttırılabilir hafıza), 4.080 mAh pil, Arka Kamera: 8 MP+ 0.3 MP, Ön Kamera: 5 MP, Yüz Tanıma Teknoloji, Parmak İzi Okuyucu" olarak sıraladı.

ETİKETLER: akıllı cep telefonu p13 blue reeder samsun
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