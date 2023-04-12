PVC üretim alanında çalışacak PVC üretim alanında çalışacak PVC DOĞRAMA Giriş Tarihi : 12-04-2023 17:06 Güncelleme : 12-04-2023 17:06 26 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER İVEDİK Yuvaköy fabrikamıza PVC üretim alanında çalışacak vasıflı- vasıfsız personel alınacaktır. 0533.272 59 47 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: pvc cam alimünyumdoğrama YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır