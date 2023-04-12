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PVC üretim alanında çalışacak

PVC üretim alanında çalışacak

PVC DOĞRAMA
Giriş Tarihi : 12-04-2023 17:06   Güncelleme : 12-04-2023 17:06
PVC üretim alanında çalışacak

İVEDİK Yuvaköy fabrikamıza PVC üretim alanında çalışacak vasıflı- vasıfsız personel alınacaktır.

0533.272 59 47
 

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