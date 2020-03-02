DÜNYA
Giriş Tarihi : 02-03-2020 10:22

Putin: Rusya'nın kimseyle savaşa girme niyeti yok

Tass'ın geçtiği son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" ifadelerini kullandı

Putin: Rusya'nın kimseyle savaşa girme niyeti yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimseyle savaşa girmeyi planlamadığını, ancak diğer ülkeleri Moskova ile çatışmaya girmekten vazgeçirmek istediği ifadelerini kullandı.

Putin'in idlib'de yükselen tansiyonun ardından böyle bir açıklama yapması dikkat çekti.

5 MART'TA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir görüşme gerçekleştirecek.

ETİKETLER: putin rusya cladimir putin
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