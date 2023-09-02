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PURSAKLAR CİVARINDAN SERVİS ŞOFÖRÜ

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ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 02-09-2023 17:02   Güncelleme : 02-09-2023 17:02
PURSAKLAR CİVARINDAN SERVİS ŞOFÖRÜ

EVRAKLARI tam, E-ehliyetli, C plaka, Pursaklar bölgesinden Servis Şoförü. Maaş asgari ücret üzeridir. 0312.341 40 00
 

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