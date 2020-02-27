Promosyon çılgınlığı

Emekli promosyonu sezonu açıldı... Emeklilerin büyük bölümü marttan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti promosyon tutarını artırdı. Bankaların promosyon kampanyaları emekliler için ek gelir kapısı oldu. Bin 250 TL’yi bulan promosyon teklifleri ek müşteri getirilmesi durumunda 2 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bankalar, 13 milyon emeklinin maaşını kapmak için kıyasıya rekabete girdi. Emeklilerin büyük bölümü marttan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti promosyon tutarını artırdı. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Promosyon tutarına ilave kampanyalar düzenleyen bankalar tutarı artırarak rekabeti kızıştırıyor. Bin 250 TL'yi bulan promosyon teklifleri ek müşteri getirilmesi durumunda 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

KOŞULLAR İYİ İNCELENMELİ

Ancak bankaların ek promosyon ödemesi için sundukları koşulların çok iyi incelenmesi gerekiyor. Çünkü bankalar promosyona ek ödenecek tutarları bazı koşullara bağlıyor. ‘Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyenlere ödenen promosyondan daha fazlasını elde edebilmek için ‘kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı, aylık harcama taahhüdü' gibi koşulları yerine getirmek gerekiyor.

ING Bank, Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeme yapacağını açıkladı. QNB Finansbank ise maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor. Şekerbank ise 2 otomatik talimatı verirse 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 lira ödüyor. TEB ise bankaya kazandırdığı her emekli için 150 TL ödüyor. Yapı Kredi'de de promosyon 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Denizbank ise 0.99 faiz ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor.

“EMEKLİNİN CEBİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN”

Emekli maaşlarından yeni kesintiler yapılacağı ve bayram ikramiyelerinin kaldırılacağı iddiaları SGK tarafından yalanlansa da, TBMM'nin gündemi emekliler oldu. CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, “Emeklinin cebinden elinizi çekin” dedi. Adana Milletvekili Orhan Sümer de, “Şimdi de gözünüzü emekliye mi diktiniz?” diye sordu. Niğde Milletvekili Öner Fethi Gürer de “Emekli zaten geçim derdinde, ekmeği ile oynamayın” dedi.