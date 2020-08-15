SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-08-2020 10:57   Güncelleme : 15-08-2020 11:32

PROF. Dr. MEHMET CEYHAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 6 ÖNERİ SUNDU

Mehmet Ceyhan

PROF. Dr. MEHMET CEYHAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 6 ÖNERİ SUNDU

 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye'deki son durumu  Habertürk canlı yayınında ele aldı. Başlangıç'ta 28 günlük  dışarı çıkma yasağının uygulanamaması sebebiyle bugün hala sorumsuzca dışarda dolaşan  bir grubun olduğunu söyleyen  Ceyhan: "Pozitif vakalar yakalanamıyor. Test sayısı artırılmalı. Garson gibi meslek gruplarına test yapılmalı. Kademeli mesaiye geçilmeli" önerilerinde bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan 6 önemli öneri sunuyor:

- Kademeli mesaiye geçilmeli.

- Taziye ve düğünlere sayı sınırı koyulmalı.

- Şehirler arası seyahatlerde kontrol artırılmalı. İmzalı taahhüt alınmalı.

- Tarama testi ile vakalar yakalanamıyor. Şu anda 200 bin aktif vaka var. En azından sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı.

- 65 yaş üstüne güvenli yürüyüş alanları ayarlanmalı.

- Ulaşamadığımız bir grup var. Sorumsuzca davranıyor. Maske takmayanlar grubu. Bunlara ulaşmak için Diyanet, muhtarlar, öğretmenler devreye sokulmalı. Bu insanlara maske mesafe eğitimi ve uyarısı yapmalı. Kamu spotları ile bu grup uyarılmalı.

VAKA SAYISI YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Normalleşme adımlarının ardından 900 bandında seyreden vaka sayıları turizm bölgelerindeki yoğunluk, taziye düğün gibi ortamlarda sosyal mesafe kurallarının ihmal edilmesi ve Kurban Bayramı etkisiyle binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu 'Böyle giderse yasaklar geri gelir' diyerek özetlemişti..

 

ETİKETLER: koronavirüs Prof Dr. Mehmet Ceyhan
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