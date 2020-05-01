SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-05-2020 11:17

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

Mehmet Ceyhan

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

      Prof. Dr. Mehmet Ceyhan :   Bazı yasaklamalarda  uygulanması düşünülen  kaldırmalara  çok dikkat ederek karar verilmesi gerekir. 

      Özellikle  AVM’lerin tam kapasite açılması ve yine okulların açılması  en riski yerlerdir. Japonya bunu yaptığı için en başa yeniden  döndü.

 

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