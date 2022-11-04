Prof. Dr. Derya Uludüzderyauluduz2015@gmail.com

Güneşi daha az gördüğümüz ve gündüzlerin kısalıp gecelerin uzadığı sonbahar ve kış aylarında uykuyu, ruh halini ve esenlik duygularımızı düzenleyen serotonin ve melatonin hormonları da ziyadesiyle olumsuz etkilenir bu durumdan! Peki kış depresyonunun...

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Mutluluk geliştirebileceğimiz bir alışkanlıktır ve beyni mutluluk için eğitebilmenin yolları var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

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Akıllı telefonların hayatımıza girdiği ilk günden beri her gün “artık bu da olmaz” diyebileceğimiz sayısız yenilik o küçücük cihazın içinde cebimize sığar oldu. O da yetmedi o akıl küpü cihazları günümüzde artık kolumuza saat yaptık. Bu teknoloji artık...

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Yemek psikoloji açısından bakıldığında çok rahatlatıcı ve tatmin edici bir eylemdir. Peki aşırı yeme vücudun değil, bilinçaltının bir sorunu olabilir mi? Beyin Sağlığı Derneği (Beyinder) Başkanı Nörolog Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

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Ölümsüzlük mümkün mü? Bununla ilgili iki büyük çalışma var; biri konnektom yani beyin haritalama projesi diğeri epigenetik -genetiğimizi değiştirebileceğimiz projesi. Gündemde olan bir üçüncü proje ise; Rus yatırımcıların önderliğinde 2011 yılında...

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2018 yılında ilk kez migrene spesifik ilaçların devreye girmesiyle hem hastaların hem de hekimlerin yüzü güldü. Daha önce enjeksiyon şeklinde uygulanan migren iğnesi artık ağızdan da alınabilecek. Beyin Sağlığı Derneği (Beyinder) Başkanı Nörolog Prof....

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Sık sık sağ beyin sol beyin, hangi beyin yarımızı kullanıyoruz sorularını duymuşsunuzdur. Sağ beyin ve sol beyin birbirinden bağımsız değil işbirliği içinde çalışıyor. Ancak her bir yarım kürenin biraz daha farklı sorumlulukları var. Peki bizim...

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Çok yeni bir çalışma, evcil bir hayvan sahibi olmanın hafıza sorunları ve diğer bilişsel gerilemeyi önleyebileceğini gösterdi. Evcil hayvan besleyenlerin pozitif olumlama ile bakış açısı, dikkat düzeyi ve ezber kapasitesinde olumlu gelişmeler görülüyor....

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Koronavirüs damarlarda pıhtı oluşumuna neden olarak beyne gelen kan akımının bozulmasını, beyin felçlerini ve bir sürü farklı hastalığı ortaya çıkarabiliyor. Yapılmış çalışmalara göre kan sulandırıcı kullanan Covid-19’lu hastalarda, hastaneye yatış...

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