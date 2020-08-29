HUKUK
Giriş Tarihi : 29-08-2020 10:38
PRİM ÖDENMEDEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
PRİM ÖDENMEDEN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI
Sigortalı bir işte çalışmayanlar ayda 88.29 lira prim ödeyerek aile boyu sağlık hizmeti alabilirler. İşsizlik ödeneği alanlar, prim ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabilirler. İşsizlik ödeneği bitiminden sonra da işsizliği devam edenler, yeni bir işe girinceye kadar prim ödemeden sağlık hizmeti alabilmek için gelir testine girebilirler. Test sonucunda hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa, prim ödemeden sağlık hizmeti alabilirler.
kAYNAK Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı