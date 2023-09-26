Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
26 EYLÜL Salı 11:59
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

POMPACI.. MARKETÇİ...BAY - BAYAN 13.000 TL 14.000 TL -- OPET MACUNKÖY İSTASYONU

POMPACI.. MARKETÇİ...BAY - BAYAN 13.000 TL 14.000 TL -- OPET MACUNKÖY İSTASYONU

AKARYAKIT
Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:50   Güncelleme : 26-09-2023 08:50
POMPACI.. MARKETÇİ...BAY - BAYAN 13.000 TL 14.000 TL -- OPET MACUNKÖY İSTASYONU

MACUNKÖY'deki istasyonumuza, deneyimli Bay- Bayan, 13.000 Maaşla Pompacı ve 14.000 Maaşla Marketçi alınacaktır. (480 Haftalık Yemek Ücreti)  0536.831 74 77
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: POMPACI.. MARKETÇİ...BAY - BAYAN 13.000 TL 14.000 TL -- OPET MACUNKÖY İSTASYONU
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter