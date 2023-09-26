POMPACI.. MARKETÇİ...BAY - BAYAN 13.000 TL 14.000 TL -- OPET MACUNKÖY İSTASYONU POMPACI.. MARKETÇİ...BAY - BAYAN 13.000 TL 14.000 TL -- OPET MACUNKÖY İSTASYONU AKARYAKIT Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:50 Güncelleme : 26-09-2023 08:50 10 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER AKARYAKIT İSTASYONUNA POMPACI, MARKETÇİ... MACUNKÖY POMPACI.. BP İSTASYONUNA SİNCAN ÇEVRESİNDEN MACUNKÖY'deki istasyonumuza, deneyimli Bay- Bayan, 13.000 Maaşla Pompacı ve 14.000 Maaşla Marketçi alınacaktır. (480 Haftalık Yemek Ücreti) 0536.831 74 77 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: POMPACI.. MARKETÇİ...BAY - BAYAN 13.000 TL 14.000 TL -- OPET MACUNKÖY İSTASYONU YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ABKANT PRES BÜKÜM USTASI BİYOKİMYA veya MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Autocad ve ofis Programlarını BİLEN BAYAN ESTETİSYEN MÜDÜR, GÜZELLİK UZMANLARI, PROTEZ TIRNAKÇILAR . DEZ KUAFÖR İNŞAAT MÜHENDİSLERİ... ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK TECRÜBELİ ( TARCAN iNŞAAT ) WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI ve GARSON MANİKÜRCÜ... AYRANCI SAVUNMA SANAYİ FABRİKAMIZA ÇADIR ATÖLYESİNE GAZALTI KAYNAKÇISI ve VASIFSIZ ELEMAN- İVEDİK AV BAYİSİNE VASIFLI 21- 35 YAŞLARINDA PERSONEL SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN... OSTİM KARGODA ÇALIŞACAK SÜRÜCÜ KURYE... DEMETEVLER TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak... BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA