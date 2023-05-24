Pompa satış görevlileri Pompa satış görevlileri AKARYAKIT Giriş Tarihi : 24-05-2023 13:48 Güncelleme : 24-05-2023 13:48 21 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Bay Pompacı ve Marketçi BP istasyonuna deneyimli Pompacılar ÇAKIRLAR ve Kardelen'de bulunan akaryakıt istasyonlarımıza pompa satış görevlileri alınacaktır. 0549.727 40 78 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Bulaşıkçı ve Garson Sürekli çalışacak depo elemanı Boyacı, Kaportacı Ustaları İVEDİK'te Tabela Atölyesine Servis Şoförü 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Manikürcü Pedikürcü ve Erkek Berberi ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne ÇAYYOLU Gordion AVM'ye Aşçı Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı ERTÜRK Çikolata depo bölümüne Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri GENÇ Bahçıvan. Usta, Kalfa.