Pidecimize, Pideci Ustası, Garson, Aşçı Pidecimize, Pideci Ustası, Garson, Aşçı CAFE/BAR/RESTAURANT Giriş Tarihi : 10-06-2023 16:11 Güncelleme : 10-06-2023 16:11 6 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Aşçı yardımcısı, Garson, Komi, Bulaşıkçı ÜMİTKÖY'deki Pidecimize, Pideci Ustası, Garson, Aşçı alınacaktır. 0542.205 87 37 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACİLL!!!ERKEK BERBERİ HURDACILAR Sitesine Vasıfsız Bay eleman ÇOK değişik projelere ortak arıyorum Vasıfsız Bayan eleman KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. iş makinası tamir ustası YALOVA Altınova'da bulunan Tır- Kamyon şoförü TAVUK firmasında TAC°Mahal Otel'e Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor