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Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası

Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası

CAFE/BAR/RESTAURANT
Giriş Tarihi : 06-06-2023 17:47   Güncelleme : 06-06-2023 17:47
Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası

ÜMİTKÖY'deki Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası aranıyor .

0532.572 20 06

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