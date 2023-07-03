Personel Servisi yapacak Şoför Personel Servisi yapacak Şoför ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 03-07-2023 17:34 Güncelleme : 03-07-2023 17:34 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Okul ve Memur Servisi DOĞANTEPE, Hüseyingazi, Karapürçek'e İNCEK'teki Restaurantımıza Personel Servisi yapacak Şoför alınacaktır. 0542.800 41 21 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Ön muhasebe YEMEĞE çaya ve temizliğe Usta, Kalfa Personel Servisi yapacak Şoför Maaşlı, Parttime yada Yarıcı Ön muhasebe YEMEĞE çaya ve temizliğe Usta, Kalfa Personel Servisi yapacak Şoför Maaşlı, Parttime yada Yarıcı KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. Montajcı+ Dikiş Ustası. Elektrik Zayıf Akım Personeli KAPLAMA ve boya atölyemize dolgun ücretle RENAULT yetkili servisine