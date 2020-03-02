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Giriş Tarihi : 02-03-2020 17:34

Pekcan: 4 personel ağır yaralı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırının ardından açıklama yaptı. Bakan Pekcan, bir şehidin olduğu saldırıda 4 personelin de ağır yaralandığını duyurdu.

Pekcan: 4 personel ağır yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası yaralananları Doğubayazıt Devlet Hastanesinde ziyaret eden Pekcan, yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

 

Son dakika haberler... Ağrıdaki hain saldırının ardından Bakan Pekcandan önemli açıklamalar

 

Bakan Pekcan, daha sonra hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının sabah saat 08.45 civarında gerçekleştirildiğini söyledi.
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin, servisle sabah işbaşı yapmak üzere Gürbulak Sınır Kapı'sına giderken hain saldırıya uğradığını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

 

Son dakika haberler... Ağrıdaki hain saldırının ardından Bakan Pekcandan önemli açıklamalar

 

 

 

"Maalesef 1 şehidimiz ve yaralılarımız var, çok üzgünüz. Ben önce bütün teşkilatımıza, ailelerine ve Türk milletine başımız sağ olsun ve yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak biz ticaretin arttırılması, ülkemizin birliği, toplumsal refahın arttırılması için var gücümüzle gece gündüz, 24 saat Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde bütün hudut kapılarımızda çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı personeline yapılmış bu saldırı, ülkemizin, varlığını birliğini, dirliğini, refahını nasıl hedef aldıklarının tam bir göstergesi. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde bu saldırılara karşı hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız."

 

Son dakika haberler... Ağrıdaki hain saldırının ardından Bakan Pekcandan önemli açıklamalar

 

4 PERSONEL AĞIR YARALI

Pekcan, güvenlik güçlerinin bu tür saldırıları nereden gelirse gelsin başarıyla yurdun her köşesinde vatanı başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bundan sonra hak ettikleri cevabı alacaklarından hiç şüphemiz, kuşkumuz yok. Ağır yaralı 4 personelimiz var, yaralılarımız da var. Yaralılarımızdan 1'i Erzurum'a, 1'i Ağrı'ya, 1'i Van'a, 3 tanesi de Ankara'ya gidecek. Hafif yaralılarımız var." ifadelerini kullandı.

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