EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-02-2020 10:15

Pegasus hissesinde sert düşüş

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'na düşen Pegasus uçağının etkisi Borsa İstanbul'da da görüldü. Pegasus hissesi güne yüzde 6.56 oranında düşüşle başladı.

Pegasus hissesinde sert düşüş

Pegasus uçağı dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken düştü ve uçak 3 parçaya ayrıldı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken onlarca yaralı insan çevredeki hastanelere nakledildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı dün akşam tüm uçuşlara kapatılırken bu sabah tekrardan faaliyete geçti.

Olumsuz gelişmelerle birlikte Pegasus hissesinde sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse açılışta yüzde 6.56 oranında değer kaybetti. Hisse 69.85 lira seviyesinden güne başladı.

SON ZAMANDA ARTAN KAZALAR

Pegasus'a ait olan uçaklar son zamanlarda inişlerde sorun yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da bu yıl da Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaklar olmuştu. Her iki kazada sadece maddi hasar meydana gelmişti. Dünkü kazada ise 3 vatandaş hayatını kaybederken uçak da kullanılmaz hale geldi.

ETİKETLER: pegasus hisse sabiha gökçen havalimanı borsa istanbul
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