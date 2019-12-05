EĞİTİM
Giriş Tarihi : 05-12-2019 17:24

Özel okuldaki öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine veliler tepki gösterdi

Bazı kampüslerinde öğretmenlerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmediği özel okulun velileri, basın açıklaması yaptı.

Özel okuldaki öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine veliler tepki gösterdi

Sabah saatlerinde özel okulun Ataşehir'deki genel müdürlük binası önünde toplanan veliler adına konuşan Nurcan Tanır, okulun ekonomik sıkıntıları ve satışıyla ilgili aylardır süren belirsizliğin devam ettiğini söyledi. 

Tanır, öğretmenlerin maaşlarının ödenmediğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının gerekli tedbirleri almasını istediklerini ifade etti.

Kurum yönetimiyle görüştüklerini ancak ucu açık belirsiz açıklamalarla veli, öğretmen ve çalışanların oyalandığını düşündüklerini ifade eden Tanır, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz, mesleklerine duydukları saygı ve öğrencilerini mağdur etmemek adına, büyük bir özveriyle bugüne kadar yaşadıkları sıkıntılara katlanmışlardır. Ancak artık ne biz velilerin ne de öğretmenlerimizin dayanacak gücü kalmamıştır. Sesimizin duyulması ve bu ülkenin umudu binlerce gencin aileleriyle beraber mağdur olmaması için, ilgili tüm kurum ve kuruluşun bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz."

Basın açıklamasının ardından okul yönetimiyle görüşmek isteyen velilere olumlu cevap verilmemesi üzerine, bazı kişiler turnikelerden atlayıp genel müdürlük binasına girdi. Ardından aralarında avukatların da yer aldığı bazı velilerden temsilci grubu oluşturuldu.

Temsilci grubu ile okul yönetimi bir süre görüştü.

Bu arada okul yönetimince basın mensuplarına yazılı bir açıklama dağıtıldı. Açıklamada, "Kurumumuzun devriyle ilgili bir dizi görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa süre içinde bu görüşmelere ilişkin resmi açıklamamız olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın ardından bir süre genel müdürlük binası önünde bekleyen veliler, daha sonra dağıldı.

ETİKETLER: ATAŞEHİR ÖĞRENCİ VELİSİ PROTESTOSU ÖZEL OKUL VELİ
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