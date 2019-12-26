Özel gereksinimli çocuklar 'hayallerini kodluyor'

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından özel gereksinimli çocuklara, robotik kodlama eğitimleri veriliyor.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından aralarında otizmli, zihinsel engelli ya da fiziksel engeli nedeniyle özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklara yönelik 4 ay önce "Özel Çocuklar Hayallerini Kodluyor Projesi" uygulamaya konuldu.

Üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği tarafından yürütülen proje eğitimleri kapsamında katılımcı çocukların öz güvenlerinin artması, hayallerine ulaşabilmeleri, topluma entegrasyonlarının sağlanması ve zihinsel becerilerinin artması amacıyla robotik kodlama teknikleri anlatılıyor.

Projeden bugüne kadar 40 öğrenci yararlandı.

"Öz güvenlerini arttırma imkanı buldular"

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel gereksinimli çocuklara haftanın bir günü kodlama eğitimi verildiğini söyledi.

Eğitimlerin 4 hafta sürdüğünü belirten Şengörür, çocukların basit kodlama eğitimleri ile robotik kitleri kumanda etmeyi öğrendiklerini ifade etti.

Eğitimlerin oyun içerikli olduğunu bildiren Rektör Şengörür, şunları kaydetti:

"Kurslarımız genellikle 10 ve 12 kişiden oluşuyor. Özel gereksinimli çocuklarımız bu eğitimler ile bir yandan yeteneklerini keşfederken, bir yandan da eğlenerek öz güvenlerini arttırma imkanı buldular. Öğrencilerimize ilk 3 hafta kodlama eğitimi verildi, ardından robotik kitleri kendilerinin kumanda etmelerini sağladı.

Biz burada öğrencilerin bir şeyi başardıklarında kendilerine olan öz güvenlerinin arttığını ve mutlu olduklarını gördük. Öğrenciler üniversitemizin imkanlarını da görmüş oldular. Üniversitemizin imkanlarını halkla buluşturmayı önemsiyoruz."

"Çocukların iletişimleri arttı"

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Doğan Ünal ise eğitimler ile çocuklar arasında iletişimin arttığını gözlemlediklerini belirtti.

Öğrencilerin robotik eğitimi çok sevdiklerini dile getiren Doğan, "Amacımız özel gereksinimli öğrencilerimizin kendi yeteneklerini arttırmaları ve yeteneklerinin farkına varmaları. Umarız hayatlarına dokunmuşuzdur." dedi.