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Giriş Tarihi : 02-05-2020 11:47   Güncelleme : 04-05-2020 17:24

OXFORD ÜNİVERSİTESİ AŞI ÇALIŞMASI

Oxford

OXFORD ÜNİVERSİTESİ AŞI ÇALIŞMASI

        Oxford Üniversitesi'nde Profesör John Bell  Korona virüs ile ilgili   aşı çalışmasında  önemli aşama kaydettiklerini açıkladı.

        320 kişi üzerinde aşının denendiğini ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini  Haziran ayı içerisinde aşının piyasaya sürülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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