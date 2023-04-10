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OTO ELEMANI Kalfa

OTO ELEMANI Kalfa

OTO ELEMANI
Giriş Tarihi : 10-04-2023 13:14   Güncelleme : 11-04-2023 12:03
OTO ELEMANI Kalfa

ŞAŞMAZ'daki kaporta atölyemize kalfa alınacaktır.SGK+ yemek+ maaş. 0532.437 08 06

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