Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
22 HAZİRAN Perşembe 21:11
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

oto ehliyetli bay elemanlar.

oto ehliyetli bay elemanlar.

OTO ELEMANI
Giriş Tarihi : 21-06-2023 14:39   Güncelleme : 21-06-2023 14:39
oto ehliyetli bay elemanlar.

OSTİM'deki işyerimize şantiye ortyamında çalışacak oto ehliyetli bay elemanlar. Yakın bölgede oturanlar tercihimizdir.

0312.386 30 44- 0533.194 65 79

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter