SAVUNMA SANAYİ
SEKTÖRÜNDEKİ fabrikamıza
OTO Cam Montaj Ustası ve Kalfaları,
OTO Dizayn ile
OTO Döşeme Usta ve Kalfası
BAYLAR Alınacaktır. 0555.873°07°90- 0312.267°54°54
OTO CAM MONTAJ ve OTO DÖŞEME USTA ve KALFALARI FABRİKAMIZA
OTO CAM MONTAJ ve OTO DÖŞEME USTA ve KALFALARI FABRİKAMIZA
OTO ELEMANI
Giriş Tarihi : 11-09-2023 11:42 Güncelleme : 11-09-2023 11:42
SAVUNMA SANAYİ
İLAN SORUMLUSU
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
-
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
-
TEKNİSYEN , TEKNİKER FABRİKAYA
-
WYNDHAM ANKARA OTEL'E DENEYİMLİ, DİSİPLİNLİ SERVİS GÖREVLİSİ ve GARSON
-
PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
-
AKINCIOĞLU HURDACILIK'A TECRÜBELİ ELEMANLAR