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OSTİM'E VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR

OSTİME VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 15-08-2023 17:49   Güncelleme : 15-08-2023 17:49
OSTİM'E VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR

METAL Kaplama ve Yaş Boya atölyemize 20- 35 yaşlarında Vasıflı- Vasıfsız personeller alınacaktır.

1235.Cadde No:97 Ostim- 0312.38579 00
 

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