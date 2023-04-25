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OSTİM'de talaşlı imalatta...

OSTİM'de talaşlı imalatta...

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Giriş Tarihi : 25-04-2023 12:21   Güncelleme : 25-04-2023 12:21
OSTİM'de talaşlı imalatta...

OSTİM'de talaşlı imalatta çalışacak vasıflı- vasıfsız eleman alınacaktır.  

0555.894 48 30
 

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