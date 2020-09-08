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Giriş Tarihi : 08-09-2020 20:57

OSMANLISPOR YENİDEN ANKARA SPOR OLDU

aNKARASPOR

OSMANLISPOR YENİDEN ANKARA SPOR OLDU

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.  

Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu. 

ETİKETLER: Ankaraspor futbol
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