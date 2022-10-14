OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU İTİRAF ETTİ

Oscar ödüllü oyuncu Cuba Gooding Jr.’ın, bir süredir hakkındaki cinsel taciz davalarıyla başı dertteydi. Ünlü oyuncu son duruşmada yeni bir anlaşmaya vardı.

New York eyaletinin ceza kanununda suç teşkil etmeyen bir ihlal olarak sınıflandırılan, ikinci derece taciz suçlaması Gooding’in sicilinde kalacak, ancak nisan ayında daha ciddi bir cezai kabahat olan zorla dokunma suçunu kabul etmesi silinecek.

Oscar ödüllü aktör, film yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki taciz iddialarının 2017’de küresel bir hareket haline gelen #MeToo hareketini tetiklemesinden sonra Hollywood’da cinsel tacizle suçlanan isimlerden biri oldu.

Gooding’in avukatlarından Frank Rothman, Reuters’a verdiği demeçte, “Bir iddianamede altı suçlamayla sonuçlanan üç kurban vardı. Üç kurbandan ikisiyle ilgili suçlamalar doğrudan reddedildi ve üçüncüsü, ihlal olarak taciz iddiasıyla sonuçlandı” dedi.

Ancak Gooding’i suçlayanlardan biri olan Kelsey Harbert, avukatı Gloria Allred ile yaptığı çevrimiçi bir basın toplantısında davanın sonucuna öfkesini dile getirdi.

“Küba Gooding Jr. hakkında konuşmak için üç yıl bekledim. Bir yaz gecesi bana verdiği onarılamaz zarardan sorumlu tutulacağı dava ile bunu yapmayı ummuştum” dedi.