EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-12-2019 09:27

OPEC toplantısı bugün Viyana'da başlıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak.

OPEC toplantısı bugün Viyana'da başlıyor

Viyana'daki OPEC Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya, örgüt üyesi 14 ülkenin enerji ve petrol bakanları katılacak.

OPEC ile OPEC dışı petrol üreten bazı ülkelerden oluşan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) 17. görüşmesi öğle saatlerinde basına kapalı olarak düzenlenecek ve üye ülkelerin üretim kotalarının izlenmesi konusu ele alınacak.

Ardından, açılış konuşmasıyla başlayarak OPEC üyesi bakanların basına kapalı olarak devam edecekleri 177. Olağan toplantıda, küresel petrol piyasasındaki arz fazlası ve dünya genelindeki düşük petrol talebinin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından bazı bakanlar basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Yarın ise toplam 10 üyeden oluşan OPEC dışı ülkelerin 7. toplantısı yapılacak ve ardından bir basın toplantısı düzenlenecek.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC'in ele alacağı en önemli konuların başında "üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatmak veya üretim kesintisi miktarını artırmak" geliyor.

Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ise örgütün kararına destek verip vermeyeceği tartışılıyor.

OPEC üyeleri, Aralık 2018'de yapılan anlaşmada toplam ham petrol üretimini günlük ortalama 800 bin varil düşürme kararı alırken, bunun 500 bin varillik kısmı Suudi Arabistan tarafından karşılanmıştı.

OPEC dışı ülkeler ise anlaşma kapsamında, toplam ham petrol üretimi günlük ortalama 400 bin varil azaltmaya karar verirken, bu miktarın 228 bin varillik kısmını Rusya üstlenmişti.

Söz konusu anlaşma haziranda, gelecek yılın mart ayı sonuna kadar uzatılmıştı.

ETİKETLER: OPEC DIŞI ÜLKELER RUSYA SUUDİ ARABİSTAN
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