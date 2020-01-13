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Giriş Tarihi : 13-01-2020 09:15

Öldürüp intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği kişinin evine giden Hüseyin Arslan (54), yaşanan tartışma sonrası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Ramazan Küçükü başından tabancayla vurduktan sonra aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar etti.

Öldürüp intihar etti

Olay saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesinde yaşandı. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçükün evine gitti. Burada Küçük ile tartışan Arslan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayla Küçükü başından vurarak kaçtı. Hüseyin Arslanın olayın ardından kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayetin ardından zanlı Hüseyin Arslanı yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Jandarma, cinayet zanlısı Arslanı arama çalışmalarına başlarken, Denizli-Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayet zanlısı Hüseyin Arslana olduğunu tespit etti. Arslanın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslanın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER: intihar denizli pamukkale ramazan küçükü
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