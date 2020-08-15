EĞİTİM
Giriş Tarihi : 15-08-2020 12:12
Okullara Yeni Temizlik Personeli Alınacak
OKULLARA YENİ TEMİZLİK PERSONELİ
81 il milli eğitim müdürü ile 2020-2021 eğitim- öğretim yılı için toplantı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleri konusunda illeri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, bu süreçte okullarda daha fazla temizlik personeli istihdam edebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il milli eğitim müdürü ile 2020-2021 eğitim- öğretim yılı için toplantı yaptı.
Koronavirüs salgınına karşı önlemlerin konuşulduğu toplantıda Bakan Selçuk, merkez teşkilatının illeri yalnız bırakmayacağını söyleyerek, Bakanlık yöneticilerinin sahada ihtiyaçların tespiti ve temini noktasında çalışmalar yapacağını, bu çalışmalarla Bilim Kurulunu bilgilendirileceğini ve okulların açılışı konusunda iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.
Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte yürütülen “Okulum Temiz Belgesi” verilmesi faaliyetleri kapsamında 2 bin denetmen yetiştirildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, bu süreçte okullarda daha fazla temizlik personeli istihdam edebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.
Bakan Selçuk, 24 Ağustos’tan itibaren yapılacak olan öğretmenlerin mesleki çalışmalarının öncelikli konusunun, “Yüz yüze eğitim başladığında çocukların uyumunun nasıl sağlanacak?” sorusu olduğunu kaydederek, ““Öğretmenler hangi gün, hangi oyunu nasıl oynayacaklar ki çocuklar bu uyumu içselleştirsinler. Bununla ilgili hazırlıklarımız olacak” dedi.
Her okulda dijital eğitimle ilgili oluşabilecek problemleri yönetebilmek için alanda yetkin öğretmenlerin “Uzaktan Eğitim Sorumlusu” olarak görev yapacağının altını çizen Selçuk, aynı şekilde hijyen koşullarının sağlanması noktasında bir sorumluluk paylaşımının da yapılacağını belirtti.
Dünyadaki tecrübeleri de dikkate alarak Türkiye’ye özgü standartlar oluşturulacağını kaydeden Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Öğretmenlerimizin tamamına yönelik ve sürekli bir mesleki gelişim anlayışına doğru gidiyoruz. Her bir dersin uzaktan eğitimle nasıl daha kaliteli verilebileceğine ilişkin çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Aldığımız kararlarla ilgili asla bir taassubumuz yok. Hangisi mantıklıysa, hangisinin pedagojik değeri yüksekse onu uygulayabiliriz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Geçtiğimiz dönem yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik, emin olun, her yerden teşekkür aldık. Her birinizin desteği çok önemli.”
Uzaktan eğitime erişim sorunu olan öğrenciler için hazırlıkları yapılan EBA Destek Noktasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, evinde cihaz veya internet olmayan ya da yaşadığı yerde internet altyapısı bulunmayan öğrenciler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.
Kaynak: ANKA