GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-12-2019 14:26

Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da bir okulda rahatsızlanan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Okulda rahatsızlanan ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal fenalaştı. 

Rahatsızlanan öğrenci, hastaneye kaldırılırken sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, çocuğun ölüm nedenini araştırmak için okulda inceleme yaptı. 

Köksal'ın, nefes borusuna kaçan bir yiyecek ya da hazır gıda ambalajı parçası nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor. 

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak

Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldıran öğrencinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilerek olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi. 

ETİKETLER: mert yağız köksal şehit ahmet kabukçu ilkokulu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA