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Okul ve Memur Servisi

Okul ve Memur Servisi

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 03-07-2023 17:40   Güncelleme : 03-07-2023 17:40
Okul ve Memur Servisi

ANKARA içi, otobüs ve midibüs kullanabilecek belgeleri tam, Okul ve Memur Servisi yapacak Şoförler aranmaktadır.

0312.220 35 25
 

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