Okul ve Memur Servisi Okul ve Memur Servisi ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 03-07-2023 17:40 Güncelleme : 03-07-2023 17:40 2 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER DOĞANTEPE, Hüseyingazi, Karapürçek'e Personel Servisi yapacak Şoför ANKARA içi, otobüs ve midibüs kullanabilecek belgeleri tam, Okul ve Memur Servisi yapacak Şoförler aranmaktadır. 0312.220 35 25 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Ön muhasebe YEMEĞE çaya ve temizliğe Usta, Kalfa Personel Servisi yapacak Şoför Maaşlı, Parttime yada Yarıcı Ön muhasebe YEMEĞE çaya ve temizliğe Usta, Kalfa Personel Servisi yapacak Şoför Maaşlı, Parttime yada Yarıcı KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. Montajcı+ Dikiş Ustası. Elektrik Zayıf Akım Personeli KAPLAMA ve boya atölyemize dolgun ücretle RENAULT yetkili servisine