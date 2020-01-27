EĞİTİM 21 OKUNMA

Okul için geri sayım başladı!

15 tatilde öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu üstünden atmaya devam ediyor. Kimi ikinci döneme hazırlanarak, kimi dinlenerek tatili değerlendirirken hem veliler hem de öğrenciler okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Öğrenciler, zilin çalmasıyla birlikte 2. dönemde ders başı yapacak. Peki okullar ne zaman açılıyor?