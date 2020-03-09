EĞİTİM
Giriş Tarihi : 09-03-2020 12:15

Öğretmen ataması tercihleri başlıyor!

Sözleşmeli öğretmenlik adaylarının yapacağı atama başvuruları bugün başlıyor. MEB bünyesindeki okullarda öğretmenlik yapmak isteyen adaylar 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları hakkında detaylar...

Öğretmen ataması tercihleri başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınacak olan sözleşmeli öğretmen atama tercihleri için başvuru süreci bugün başlıyor. MEB'in yayınladığı takvime göre sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 9 Mart 2020 tarihnde başlayacak ve 13 Mart 2020 tarihinde sona erecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında merak edilen tüm detaylar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2020 sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama kılavuzuna göre, atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ

– Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

– Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

– Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

– Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

 

– Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

– Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

– Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

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