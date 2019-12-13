Ödüllerin kimlere verileceğinde bakanlığımızın dahli yoktur

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programına ilişkin açıklama yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Aralık 2019 tarihinde Forbes dergisinin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği "30 Altı 30" programına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlandığı vurgulanarak "Bakanlığımızın, organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceği ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur." denildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ödül verdiği isimler şu şekilde listelendi:
Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme
Ömer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare
Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group
Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi
Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı
Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap
Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports
Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele
Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion
Rümeysa Kadak (23): Milletvekili
Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu
Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka
Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji
Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall
Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.
Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.
Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED
Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı
Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech
Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay
Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy
Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health