SAĞLIK
Giriş Tarihi : 26-05-2020 12:41
NORMALLEŞMEYE DOĞRU UYGULANACAK ÖLÇÜLER
NORMALLEŞMEYE DOĞRU UYGULANACAK ÖLÇÜLER
Yaklaşık bir haftadan beri 25 ilde yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla sürekli özenle izleniyor.
Bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği düşünülüyor. Dolayısıyla vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararlarının da daha rahat değerlendirilip alınacağı kabul ediliyor..