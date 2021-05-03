NİSAN ENFLASYONUNDA ARTIŞLAR

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olmuştu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,34 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,17 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.
TÜFE, Nisan'da geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.