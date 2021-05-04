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Giriş Tarihi : 04-05-2021 18:18
NİSAN 2021 'DE ÖLDÜRÜLEN KADIN SAYISI
Nisan Ayında öldürülen Kadın Sayısı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Burada konuşan Çataklı, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında 17 kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Çataklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini söyledi.
Nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirten Çataklı şunları söyledi:
''2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi gözaltına alınıp, bin 919 kişi tutuklandı.
Nisan ayında maalesef 17 kadın yaşamını yitirmiştir.
Nisan ayında ülkesine dönen Suriyeli sayısı 436 bin 947, kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 670 bin 342’dir.
Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş.''