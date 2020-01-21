DÜNYA
Giriş Tarihi : 21-01-2020 12:59

Nijerya'da 'lassa ateşi' hastalığı bir haftada 15 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da "lassa ateşi" hastalığı nedeniyle son bir haftada 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da 'lassa ateşi' hastalığı bir haftada 15 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da "lassa ateşi" hastalığı nedeniyle son bir haftada 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, geçen hafta ülkenin Ondo eyaletinde yaklaşık 100 kişi tedavi altına alındı. Bunlardan 28'inin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca, salgında bir haftada 15 kişi yaşamını yitirdi.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan "lassa ateşi" hastalığı, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

ETİKETLER: lassa ateşi batı afrika ülkesi nijerya salgın hastalık
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