DÜNYA
Giriş Tarihi : 28-02-2020 09:47   Güncelleme : 28-02-2020 09:50

NATO bugün olağanüstü toplanıyor

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

NATO bugün olağanüstü toplanıyor

Brüksel

NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak.

 

 

ETİKETLER: nato idlib olağanüstü toplanma
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