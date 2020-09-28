HUKUK
Giriş Tarihi : 28-09-2020 10:10   Güncelleme : 28-09-2020 10:18

NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI

NAKDİ DESTEK

NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI

       Corona virüsü salgını sürecinde büyük önem taşıyan nakdi ücret desteğinin ödemeleri sürüyor ve vatandaşlar ödeneğin detaylarını araştırıyor. Son açıklamaya göre ödemeler 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

 

  • Naki desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre ayın ilk 10 gününde hesaplara geçiyor. Nakdi ücret desteği parası almaya hak kazananlar günlük 39,24 TL ödeme alıyor.

AYLIK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

       Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.

       İşten çıkarma yasağı uzadıkça nakdi ücret desteğinin devam edeceği süre de uzuyor.

       Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu.

 

ETİKETLER: nakdi destek kısa çalışma ödeneği
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Fatih Karagümrük37
  • 2Alanyaspor37
  • 3Galatasaray37
  • 4Antalyaspor37
  • 5Hatayspor37
  • 6BB Erzurumspor36
  • 7Göztepe35
  • 8Fenerbahçe35
  • 9Konyaspor24
  • 10Trabzonspor34
  • 11Beşiktaş34
  • 12Sivasspor34
  • 13Kasımpaşa33
  • 14Kayserispor33
  • 15Gaziantep FK32
  • 16MKE Ankaragücü21
  • 17Gençlerbirliği21
  • 18Çaykur Rizespor31
  • 19Yeni Malatyaspor31
  • 20Denizlispor31
  • 21Başakşehir FK30
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Huzurlu musunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA